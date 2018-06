Android Messages: SMS-Support für den Desktop-Browser

Neues Feature in den kommenden Tagen für alle Nutzer verfügbar

Die Messenger-Strategie von Google ist so verworren, dass selbst Experten schon einmal den Überblick verlieren können, in welche Richtung die Strategie von Google gerade geht. Mit einer aktuellen Ankündigung zeigt das Unternehmen nun aber, wo der aktuelle Schwerpunkt der Entwicklung zu liegen scheint: Beim SMS/MMS/RCS-Client Android Messages.

Web-Client

In einem Blogposting kündigt Google diverse neue Funktionen für Android Messages an, die wichtigste davon: Künftig können die Nutzer auch SMS über den Desktop-Browser empfangen und verschicken. Den Zugriff auf diese Funktion gibt es auf messages.android.com, wo mithilfe eines QRCodes die Verbindung mit dem eigenen Smartphone hergestellt wird.

Die Übertragung der Nachrichten sowie deren lokale Speicherung erfolgt verschlüsselt, wie Google versichert. Neben Chrome werden auch Firefox, Safari und andere Browser unterstützt. Ein weiteres interessantes Detail: Nach 14 Tagen Inaktivität werden sämtliche lokalen Daten im Browser gelöscht – am Smartphone bleiben sie natürlich erhalten.

Aufbau

Der Web-Client informiert via Push-Benachrichtungen über eingehende Messages, es gibt ein helles und dunkles Theme, Sticker, Emojis und Bilderversand werden ebenfalls unterstützt. Auf den ersten Blick erinnert das Ganze stark an den Web-Client für den – derzeit nicht weiterentwickelten – Messenger Allo von Google.

Voraussetzung für all dies ist, dass die Nutzer bereits die aktuellste Version von Android Messages (3.3.043) installiert haben. Zusätzlich dürfte der Softwarehersteller die notwendige Anbindung in der Android-App aber erst nach und nach auf seinen Servern freischalten, in den kommenden Tagen soll das Ganze dann für sämtliche User zur Verfügung stehen.

Vermischtes

Parallel verweist Google noch auf einige weiter aktuelle Neuerungen in Android Messages. So gibt es mittlerweile in der App eine integrierte GIF-Suche, sowie eine Smart-Reply-Funktion, die von den Nutzern lernt, und passende Antwortmöglichkeiten auf eingehende Nachrichten vorschlägt. Auch eine Link-Voransicht ist mittlerweile hinzugekommen. (apo, 19.6.2018)