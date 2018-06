Techniker nach Weitergabe von CIA-Informationen an Wikileaks angeklagt

29-jähriger Software-Entwickler soll Daten vor zwei Jahren gestohlen haben

Washington – In den USA ist ein Ex-CIA-Mitarbeiter angeklagt worden, weil er Dokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben haben soll. Der 29-jährige Software-Entwickler soll 2016 die Informationen gestohlen und an den US-Geheimdienst übermittelt haben, wie das Justizministerium am Montag mitteilte.

Im März 2017 hatte Wikileaks Informationen über die Hacker-Aktivitäten des Geheimdienstes veröffentlicht. Wie die "Washington Post" berichtete, arbeitete der Beschuldigte für die CIA an der Entwicklung von Spionageprogrammen. Der Software-Entwickler war im vergangenen Jahr wegen des Besitzes von Kinderpornografie festgenommen worden. Die Ermittler hatten die Dateien auf seinem Computer im Zuge einer Hausdurchsuchung entdeckt. Auch dafür muss er vor Gericht. (APA, 19.6.2018)