Erste Cannes-Grand Prix an "Give your Heart" und "Blink To Speak"

Grand Prix bei Health & Wellness und Health for Good gingen in die USA und nach Indien – Bisher kein heimischer Shortlistplatz

Cannes – Montagabend wurden beim Werbefestival in Cannes die ersten Löwen des diesjährigen Wettbewerbs vergeben. Heimische Agenturen sind wie berichtet mit 86 Einreichungen vertreten, bisher findet sich keine österreichische Kampagne auf den Shortlists. Am Montag wurden die Shortlists aus den Kategorien Outdoor, Mobile, Design, Radio & Audia und Print & Publishing veröffentlicht und die Gewinner bei Pharma, Health & Wellness, Young Lions Health Awards und Lions Health Grand Prix bekannt gegeben.

Der Grand Prix bei Health & Wellness ging in die USA, hier war John X Hannes mit der Organspende-Awareness-Kampagne "Corazón – Give Your Heart" für Montefiore Hospitals erfolgreich. Der 48-minütigen Kurzfilm über eine junge Frau, die in New York um ein Spenderherz kämpft überzeugte die Jury.

insider latam

Der Health Grand Prix for Good – diese Preis wird für gemeinsam von der Health & Wellness- und der Pharma-Jury vergeben – TBWA India mit "Blink To Speak" für die NGO Asha Ek Hope Foundation. Die Agentur und ihr Kunde entwickelten ein Buch für gelähmte Menschen mit Anleitungen, wie sie durch das Blinzeln mit ihren Augen mit ihren Mitmenschen und Ärzten kommunizieren können.

insider latam

In der Kategorie Pharma vergab die Jury keinen Grand Prix und nur dreimal Gold.

Dienstagabend werden die Preise in den Kategorien Print & Publishing, Radio & Audio, Design, Outdoor und Mobile vergeben. (red, 19.6.2018)