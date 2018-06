Erstmals 150.000 Dollarmillionäre in Österreich

Steigende Immobilienpreise und steigende Aktienkurse machten es leichter, reich zu werden

Wien – Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Vermögen der US-Dollar-Millionäre die Marke von 70 Billionen Dollar (rund 60 Billionen Euro) überschritten. In Österreich stieg 2017 die Zahl der vermögenden Privatanleger um 13 Prozent von 132.600 auf 149.800, geht aus dem am Dienstag vom Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlichte "World Wealth Report 2018" (WWR). Die Berechnung berücksichtigen aber keine Schulden.

Als Millionär wird definiert, wer ein investierbares Vermögen von mehr als einer Million Dollar hat. In Deutschland trifft das etwa auf 1,36 Millionen Personen zu.

Weltweit wuchsen Vermögen um elf Prozent

Ein wichtiger Grund für den erneuten Anstieg ist nach Angaben der Studie die gute wirtschaftliche Entwicklung weltweit. Die Millionäre profitierten von deutlich steigenden Immobilienpreisen und Aktienkursen. Das Gesamtvermögen der Millionäre stieg zum sechsten Mal in Folge. Das Vermögensplus betrug 2017 rund 11 Prozent, der zweithöchste Zuwachs seit 2011. Im vergangenen Jahr kamen weltweit rund zwei Drittel der Millionäre aus den größten Volkswirtschaften USA, Japan, Deutschland und China.

Laut "World Wealth Report 2018" steigt das Interesse von Millionären an Kryptowährungen. Kryptowährungen haben derzeit aber noch keinen großen Anteil am Portfolio der extrem Wohlhabenden. (APA, 19.6.2018)