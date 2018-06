Isländische Genesungswünsche an nigerianischen Tormann

Carl Ikeme an Leukämie erkrankt

Wolgograd – Islands Fußballer haben wieder ihr großes Herz gezeigt. Vier Tage vor dem zweiten und vielleicht schon entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Nigeria schickte die gesamte Wikinger-Truppe Genesungswünsche an einen Spieler, der beim Duell am Freitag in Wolgograd gar nicht dabei ist. Nigerias Schlussmann Carl Ikeme (32) ist seit einem Jahr an Leukämie erkrankt und kann deshalb in Russland nicht dabei sein.

"Wir alle in Fußball-Island sind bei dir", heißt es unter einem Mannschaftsfoto, auf dem ein blaues Island-Trikot mit der Rückennummer 1 und dem Namen Ikeme hochgehalten wird. Jon Dadi Bodvarsson, der mit Ikeme im Vorjahr noch beim englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers zusammengespielt hat, postete die Grußbotschaft auf seinem Twitter-Account. (sid, red, 18.6. 2018)