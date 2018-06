Gegen den Japaner Yuichi Sugita um den Einzug ins Viertelfinale

Halle an der Saale – Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht beim Rasen-Tennisturnier in Halle im Achtelfinale. In seinem Auftaktmatch gewann der 24-Jährige am Montag als Nummer drei gesetzt gegen den Qualifikanten Michail Juschnij in 1:38 Stunden 7:6(5), 6:2. Im Head-to-Head mit dem Russen erhöhte Thiem auf 2:0. Um das Viertelfinale geht es für den Weltranglisten-Siebenten gegen den Japaner Yuichi Sugita. (APA, 18.6.2018)