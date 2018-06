Ökonomen berechnen erstmals Wertschöpfung nach Gemeinden

In einer neuartigen Analyse haben Ökonomen die Wertschöpfung aller Gemeinden berechnet. Die Regierung will damit "Benchmarks" für die Förderpolitik identifizieren

Auf knapp acht Prozent der Siedlungsfläche Österreichs entsteht die Hälfte des gesamten Wohlstands im Land. Diese Konzentration und vor allem wo genau die Wertschöpfungskerne sind, konnten Ökonomen früher nicht sagen. Dazu fehlten schlicht die Daten.

In einer jahrelangen Big-Data-Analyse hat das Forschungsinstitut Economica für das Wirtschaftsministerium erstmals in Europa das Bruttoregionalprodukt je Flächeneinheit für jede einzelne der 2100 Gemeinden Österreichs berechnet – Stand 2015.

Ranzoomen auf Hotspots

Auf hiesiger Bundesländerebene ist die Wirtschaftsleistung im EU-Vergleich sehr gleichmäßig verteilt. Das Bruttoregionalprodukt im Burgenland ist nur rund ein Viertel unter jenem Salzburgs, dem produktivsten Bundesland. Die Leistung wird je Flächeneinheit und nur für den Siedlungsraum berechnet. So funken unproduktive Schwäne vom Neusiedlersee oder faule Steinböcke in den Tauern nicht dazwischen.

In Nachbarländern wie Italien oder Deutschland erwirtschaften die stärksten Regionen mehr als das Doppelte der schwächsten. In vielen Staaten Osteuropas ist der Wasserkopf, meist die Hauptstadtregion, noch ausgeprägter. In Rumänien etwa erwirtschaftet der stärkste Kreis das Vierfache des schwächsten.

Diese grobe geografische Erfassung übertüncht allerdings massive Unterschiede zwischen den Gemeinden. Die großen Unterschiede, die plötzlich sichtbar wurden, waren teils überraschend. In Österreich zählen 56 Städte und Gemeinden zu den "Wertschöpfungs-Hotspots", sagt Studienautor Christian Helmenstein.

Die Top fünf sind Schwechat, Wien, Wiener Neudorf, Linz und Innsbruck. Einzelne Ausreißer sind leicht erklärt. Als kleine Gemeinde mit internationalem Flughafen und als Standort für den Mineralölriesen OMV hat Schwechat die Nase vorne.

Auch die winzige Gemeinde Rattenberg in Tirol ragt dank der dort ansässigen internationalen Glasfabrik heraus. Die Konzentration ökonomischer Aktivität auf dichter besiedelte Städte ist ebenfalls naheliegend, eröffnet aber im direkten urbanen Vergleich wertvolle Einblicke für Ökonomen.

Vorbilder gesucht

Insbesondere soll der Vergleich von Nachbargemeinden helfen, die ähnliche topografische Voraussetzungen haben. So stechen im landschaftlich durchwegs pittoresken Salzkammergut und den Nachbarregionen etwa Bad Gastein und Zell am See heraus. Beide haben eine rund zehnfach höhere Wirtschaftskraft als ihr direktes Umland. Der genaue Blick soll helfen, die Strukturpolitik zu optimieren.

Österreich solle im europäischen Wettbewerb vom Mittelmaß in die Spitzengruppe aufschließen, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). "Einen großen Teil der Wertschöpfung haben wir in der Standortpolitik selbst in der Hand." Der Blick auf die Gemeindeebene helfe bei der Förderpolitik, die Gießkanne aus der Hand zu legen und gezielter vorzugehen. Erfolgreiche Orte könnten als "Benchmark" für andere dienen.

Mit dem Ausbau der IT-Infrastruktur und durch mehr Ausbildungsplätze in technischen Berufen will die Regierung der Digitalisierung begegnen. Details folgen im Juli, wenn das Standortentwicklungsgesetz in Begutachtung geht. Bereits ein konkret formuliertes Ziel: Die Betriebsansiedlungsagentur soll 2019 um 30 Prozent mehr Ansiedlungen nach Österreich bringen. (slp, 18.6.2018)