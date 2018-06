Sebastian Kurz lädt "Wegbegleiter" und Medien zu Sommerfest

Volkspartei erwartet bis zu 1.000 Personen, die alle vom Kanzler persönlich begrüßt werden sollen

Wien – Im Sommer veranstalten Politiker gerne Partys, auf denen sie gemeinsam mit Journalisten und prominenten Sympathisanten Spritzer trinken und Häppchen essen – "Networking" nennt der Kommunikationsfachmann das. Sebastian Kurz lädt – in seinem ersten Sommer als Kanzler – nun ins Palais Schönburg in Wien-Wieden. Laut ÖVP werden rund 1.000 Menschen erwartet, die – so steht es in der Einladung – "alle" von Kurz "persönlich" begrüßt werden sollen.

Stattfinden wird das Fest am 20. Juni, erwartet würden "Wegbegleiter und Unterstützer aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur, Sport, Wissenschaft, Medien und Film". Auch dürfe man sich auf mehrere "Showacts" freuen. (red, 18.6.2018)