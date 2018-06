Quoten im ORF: WM-Match Brasilien gegen Schweiz bisher meistgesehenes Match

Das Spiel Deutschland gegen Mexiko schaffte in der zweiten Halbzeit im Schnitt 929.000 Zuschauer

Wien – Das Fußball-WM-Match Brasilien gegen Schweiz schaffte Sonntagabend in der zweiten Halbzeit mehr als 1,084 Millionen Zuschauer in ORF 1 und einen Marktanteil von 35 Prozent. Die erste Halbzeit sahen im Schnitt 838.000 (29 Prozent Marktanteil). Diese Begegnung war die bis dato meistgesehene im ORF. Beim Match Portugal gegen Spanien waren in der zweiten Halbzeit 1,024 Millionen im Schnitt dabei.

Quotenübersicht (wird laufend aktualisiert) der WM-Spiele im ORF

Quelle: mediaresearch.orf.at, vorläufig gewichtet

(red, 20.6.2018)