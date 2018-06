1,084 Millionen bei WM-Match Brasilien gegen Schweiz im ORF

Das Spiel Deutschland gegen Mexiko schaffte in der zweiten Halbzeit im Schnitt 929.000 Zuschauer

Wien – Das Fußball-WM-Match Brasilien gegen Schweiz schaffte Sonntagabend in der zweiten Halbzeit mehr als 1,084 Millionen Zuschauer in ORF 1 und einen Marktanteil von 35 Prozent. Die erste Halbzeit sahen im Schnitt 838.000 (29 Prozent Marktanteil). Diese Begegnung war die bis dato meistgesehene im ORF. Beim Spiel Deutschland gegen Mexiko zuvor schauten in der zweiten Halbzeit im Schnitt 929.000 Zuschauer zu, in der ersten Halbzeit waren es 721.000.

Das Match Portugal gegen Spanien am Freitag holte wie berichtet im Schnitt 873.000 Zuseher, für die zweite Halbzeit schalteten auf ORF 1 1,024 Millionen ein – ein Marktanteil von 39 Prozent.

Auf Platz drei folgt Kroatien – Nigeria am Samstagabend mit durchschnittlich 570.000 Zusehern, gefolgt von Argentinien gegen Island (482.000 Zuseher). Am wenigsten konnten sich bisher für das Spiel Ägypten gegen Uruguay begeistern, nur durchschnittlich 260.000 schalteten auf ORF 1 ein. (red, 18.6.2018)