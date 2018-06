TV-Tipps für Dienstag, 19. Juni

Bloß keine Tochter! Asiens Frauenmangel und die Folgen, Herrensitze – Präsidentenvilla und Jagdhäuser, Planet Earth – Das Wunder Erde: Inseln, Sklavinnen des IS: Suche nach Gerechtigkeit und das Christentum und die Sexualität – Mit Radiotipps

20.15 LÄNDER DER SÖHNE

Bloß keine Tochter! Asiens Frauenmangel und die Folgen Fast 200 Millionen Frauen "fehlen" in Asien – die Folge gezielter Abtreibung von Mädchen und eklatanter Diskriminierung. Ein investigativer Dokumentarfilm über Frauen, die keine Töchter bekommen dürfen, über verzweifelte Versuche von Männern, doch noch irgendwo eine Ehefrau zu finden, und über den Missbrauch von und den Handel mit Frauen. Bis 21.45, Arte

20.15 RESIDENZEN

Erbe Österreich: Herrensitze – Präsidentenvilla und Jagdhäuser (4/6) Der österreichische Bundespräsident verfügt über eine Villa im steirischen Mürzsteg. Das Jagdhaus dient als entspannter Rahmen für diplomatische Empfänge. Außerdem: die Jagdschlösser Hohenbrunn und Eckartsau. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Planet Earth – Das Wunder Erde: Inseln (1/6) Die erste Folge der sechsteiligen Reihe der britischen BBC nimmt unterschiedliche Inselwelten unter die Lupe. Vom Meer umgeben, entwickelten sich auf Inseln im Lauf der Jahrmillionen unvergleichliche Kosmen. Ob Wüsteneiland, Vulkan- oder Gletscherinsel: Alle sind sie Heimat ganz eigenständiger Lebensformen. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Theatermacher Paulus Manker, Gerichtspsychiater Reinhard Haller, Kabarettist Dieter Chmelar und Schauspielerin Edita Malovcic. Bis 21.55, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Flexibel arbeiten? Die Pläne der türkis-blauen Koalition. 2) Schlag gegen den politischen Islam oder Panikmache? Im Studio: Efgani Dönmez, ÖVP-Nationalratsabgeordneter, und Ali Rami, Politologe. 3) Klimawandel mit Folgen: Interview mit Helga Kromp-Kolb, Klimaforscherin. Bis 22.00, ORF 2

21.45 VERGESSENE OPFER

Sklavinnen des IS: Suche nach Gerechtigkeit Werden sich IS-Schergen jemals für die Verbrechen im Nordirak und Syrien vor Gericht verantworten müssen? Zwei jesidischen Frauen waren vom IS verschleppt, verkauft und über Monate vergewaltigt worden. Nach ihrer Flucht wurden sie in ein Rettungsprogramm für IS-Opfer aufgenommen, das Baden-Württemberg unter Leitung des Traumatologen Jan Ilhan Kizilhan 2015 ins Leben gerufen hat. Bis 22.45, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das Christentum und die Sexualität – Sex und Co in der Moderne (3/3) Die Aufklärung stellt die kirchlich sanktionierte Gesellschaftsmoral infrage, und durch die Wissenschaft werden Formen religiös motivierten Aberglaubens ad absurdum geführt. Eine andere, ebenso radikale Umwälzung: Die 1960er-Jahre bringen die Antibabypille – und machen Verhütung so einfach und Sex so lustvoll wie nie zuvor. Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wenn Priester Frauen lieben Er ist verheiratet, hat vier Kinder und wurde trotzdem katholischer Priester: Für Gerhard Höberth hat der Vatikan eine Ausnahme gemacht, weil er zuvor evangelischer Pastor war. Anders der Fall von Max Tödtling: Der katholische Pfarrer von Leoben möchte seine langjährige Partnerin heiraten. Seither darf er sein Amt nicht mehr ausüben. Bis 0.00, ORF 2

23.50 MIDLIFE-CRISIS

Drei Eier im Glas (Ö 2015, Antonin Svoboda) Drei Männer in der Midlife-Krise schließen bei einem Saxofonkurs Freundschaft. Um ihr berufliches und privates Scheitern besser zu verkraften, ziehen sie in eine Wohngemeinschaft. Mit Dirk Stermann, Heinz Strunk und Christoph Grissemann, die auch das Drehbuch schrieben. Bis 1.15, ORF 1