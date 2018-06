Kolumbien – Japan, Déjà-vu oder Revanche

Mittelfeldspieler James Rodriguez spielte sich vor vier Jahren ins Rampenlicht – Japaner wollen 1:4 vor vier Jahren vergessen machen

Saransk – Für den Anfang würde Kolumbien es gern wie 2014 machen. Damals hatten die Südamerikaner eine ausgeglichene Gruppe inklusive Japan, damals feierten sie angeführt von einem entfesselten James Rodriguez drei Siege, bezwangen die Asiaten im letzten Gruppenspiel 4:1.

"Ich fühle mich wie vor vier Jahren. Und ich habe die gleichen Träume wie vor vier Jahren", sagt James, im Alltagsgeschäft von Real Madrid an Bayern verliehen. "Wenn man große Dinge erreicht hat, will man mehr. Ich träume vom Halbfinale. Oder einem schönen Endspiel."

Mit einem Tor im Auftaktspiel der Gruppe H wäre James der dritte Kicker aller Zeiten und der erste seit Jairzinho 1970, der in sechs WM-Spielen in Folge trifft. "Für mich gibt es kein Limit", sagt er. "Wenn das Gefühl passt, wenn man es wirklich will, klappt eh alles von ganz allein."

Zu Halbfinal-Ansagen lassen sich die Japaner nicht hinreißen, sie visieren einzig Revanche für die Niederlage von 2014 an, die das Aus als Gruppenletzte besiegelte. "Wir haben vier Jahre lang unter diesem Spiel gelitten", sagt Torhüter Eiji Kawashima. "Dieses Mal müssen wir uns selbst beweisen, dass wir es besser können."

Für den erst vor zwei Monaten engagierten Teamchef Akira Nishino wäre ein Sieg ein "kleines Wunder". "Wenn es in die richtige Richtung läuft, können wir etwas mitnehmen", sagt Kapitän Makoto Hasebe. (schau, 18.6.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur Fußball-WM in Russland am Dienstag:

Gruppe H, 1. Runde: Kolumbien – Japan (Saransk, Mordowia Arena, 14.00 Uhr/live ORF eins, SR Skomina/SLO)

Kolumbien: 1 Ospina – 4 Arias, 23 D. Sanchez, 13 Mina, 17 Mojica – 6 C. Sanchez, 8 Aguilar – 11 Cuadrado, 10 James Rodriguez, 15 Uribe – 9 Falcao

Ersatz: 12 Vargas, 22 J. Cuadrado – 2 Zapata, 3 Murillo, 18 Diaz, 5 Barrios, 16 Lerma, 20 Quintero, 7 Bacca, 14 Muriel, 19 Borja, 21 Izquierdo

Teamchef: Jose Pekerman (ARG)

Japan: 1 Kawashima – 19 H. Sakai, 22 Yoshida, 3 Shoji, 5 Nagatomo – 17 Hasebe, 16 Yamaguchi – 13 Muto, 10 Kagawa, 14 Inui – 15 Osako

Ersatz: 12 Higashiguchi, 23 Nakamura – 2 Ueda, 6 Endo, 20 Makino, 21 G. Sakai, 4 Honda, 7 Shibasaki, 8 Haraguchi, 11 Usami, 18 Oshima, 9 Okazaki

Teamchef: Akira Nishino

