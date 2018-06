Stadt ging erneut gegen Getränkeverkäufer am Wiener Donaukanal vor

Große Mengen an Dosen beschlagnahmt

Wien – Die Stadt Wien ist am Wochenende neuerlich groß gegen den illegalen Verkauf von Getränken am Donaukanal vorgegangen. Die Gruppe Sofortmaßnahmen hielt gemeinsam mit der Polizei mehrere Schwarzhändler an und beschlagnahmte "große Mengen" an Dosen, teilte die Magistratsdirektion am Montag mit. Drei der sieben erwischten Verkäufer liefen davon, vier wurden angezeigt.

"Wir nehmen an, die Verkäufer werden von Hintermännern mit gekühltem Bier aus nahe den Uferpromenaden geparkten Kühltransportern versorgt", sagte der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, Walter Hillerer. Er kündigte an, die Überprüfungen fortzusetzen und das Kontrollgebiet über die Uferpromenaden des Donaukanals hinaus zu erweitern. Bereits beim Donaukanaltreiben-Festival Anfang Juni war gezielt gegen illegale Verkäufer von Bierdosen vorgegangen worden. (red, APA, 18.6.2018)