Die Filmstarts der Woche

epd film

Die kanadische Reise (F/CDN 2016, 98 min)

Regie: Philippe Lioret

Mit: Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Lean, Marie-Therese Fortin, Pierre-Yves Cardinal

Der geschiedene Pariser Angestellte Mathieu hat seinen in Kanada lebenden, leiblichen Vater nie kennengelernt. Als er von dessen Tod erfährt, reist der Mittdreißiger nach Montreal und wird dort von Pierre, einem Freund und Kollegen seines Vaters, empfangen. Dann lernt Mathieu auch seine beiden sehr gegensätzlichen Halbbrüder kennen. Aber eigentlich fühlt sich Mathieu zu Pierres aufmerksamer Frau und deren Tochter Bettina hingezogen. Nichts ist so wie es scheint in dem Familienfilm des französischen Regisseurs Philippe Lioret ("Die Frau des Leuchtturmwärters").