Wegfall von Zuschlägen? IV-Präsident Kapsch lässt Zwölfstundentag nochmals prüfen

Sollte sich zeigen, dass bei der Gleitzeitregelung Nachteile für Mitarbeiter entstehen, "werden wir mit der Regierung reden". Regierung bestätigt, dass Zuschläge bleiben

Wien – Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, gesteht ein, dass der Initiativantrag von ÖVP und FPÖ zur Flexibilisierung der Arbeitszeit zumindest in einer Passage "nicht ganz klar" ist.

"Wir sehen uns das ein zweites Mal an", sagte Kapsch am Montag am Rande einer Pressekonferenz. Sollte sich herausstellen, das bei Verträgen mit Gleitzeitregelung durch die Ausweitung der möglichen Arbeitszeit von derzeit zehn auf künftig zwölf Stunden pro Tag tatsächlich Nachteile für die Mitarbeiter entstehen, "werden wir mit der Regierung sprechen".

Keine Widerstände erwartet

Angeordnete Überstunden über die acht Stunden Normalarbeitszeit hinaus seien jetzt schon zuschlagspflichtig, freiwillig geleistete Überstunden zuschlagsfrei. Diese würden durch Freizeit kompensiert. Daran soll sich nichts ändern, sagte Kapsch. Er gehe davon aus, dass es in der überwiegenden Mehrheit der Betriebe keine Widerstände gegen die neue Regelung geben werde.

Gewerkschaft befürchtet Wegfall von Zuschlägen

Anders ist die Sicht der Gewerkschaft. Josef Muchitsch, SPÖ-Sozialsprecher und Gewerkschafter, hatte am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum" im Zusammenhang mit der geplanten Ausdehnung der Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden von "Lohnraub" gesprochen. Rund eine Million Menschen würden bei Gleitzeit ihre Zuschläge für die elfte und zwölfte Stunde verlieren.

Kapsch widerspricht dieser Sicht. "Wir interpretieren das anders", sagte er. Der IV-Präsident geht davon aus, dass das Ergebnis der Analyse des Initiativantrags noch im Lauf des Montag vorliegen wird.

Regierung sieht keinen Handlungsbedarf

Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck steht fest, dass alle Zuschläge erhalten bleiben. Wer im Gleitzeitmodell arbeitet habe Anspruch auf Überstundenzuschläge nicht nur für die neunte und zehnte, sondern auch für die elfte und zwölfte Überstunde, sagt Schramböck am Montag vor Journalisten. Das stehe auch so im geplanten Gesetz. (Günther Strobl, Leopold Stefan 18.6.2018)