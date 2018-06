"The Last Of Us 2": Laut Naugthy Dog nur Ellie spielbar

Dies wurde von Kreativchef Neil Druckmann bestätigt

Bei "The Last Of Us: Part 2" wird man einzig Ellie spielen können. Dies wurde von Neil Druckmann, Kreativchef bei Naughty Dog, im Zuge eines Presseevents verraten. Joel wird man somit nicht spielen können.

Ellie alleine im E3-Trailer

Ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht oder wieder mal eine Irreführung von Naughty Dog ist, kann nicht verifiziert werden. Im E3-Trailer zu "The Last Of Us: Part 2" sah man lediglich Ellie, die gealtert ist und nun eine Freundin hat.

Joel "irgendwo da draußen"

Joel soll es aber weiterhin geben. Im mehrminütigen Trailer wurde auf einen "alten Mann" verwiesen, bei diesem soll es sich laut Druckmann um ihn handeln. Er soll sich "irgendwo da draußen" befinden, wie der Naughty-Dog-Kreativchef sagte.

Beziehung kompliziert

Im Interview mit Telegraph sagte Druckmann zuletzt, dass die Beziehung zwischen Joel und Ellie im zweiten Teil kompliziert ist. Ein schwerwiegender Konflikt zwischen den beiden soll darauf zurückgehen. Beim ersten Teil führte Naughty Dog Fans bereits mit Falschaussagen in die Irre – es ist also abzuwarten, was an den Aussagen dran ist. (red, 18.06.2018)