86 Einreichungen aus Österreich bei Cannes Lions 2018 im Rennen

Werbefestival findet ab Montag bis 22. Juni statt

Wien – Am Montag beginnt das 65. Cannes Lions International Festival of Creativity. 86 Einreichungen von 20 Agenturen werden heuer beim Kommunikationsfestival ins Rennen gehen. Die Kampagnen kommen von alphaaffairs, Österreich Werbung, Demner, Merlicek & Bergmann, Engelstein & Grünberger Studios, GGK MullenLowe, Himmer Buchheim & Partner, innovation.rocks consulting, Jung von Matt/Donau, Ketchum Publico, KTHE – Kobza and The Hungry Eyes, MedMedia Verlag und Mediaservice, moodley brand identity Wien, Out There Media, Partlhewson Kreativbüro, PKP BBDO, Reichl und Partner, Robin Des Bois, seite zwei – branding & design, Wien Nord und Wild.



"Als offizielle Festivalrepräsentanz sind wir überzeugt davon, dass sich die Qualität in der Vielfalt der Einreicher widerspiegelt, die repräsentativ für die österreichische Kommunikationsindustrie mit ihrer starken, eigentümergeführten Agenturstruktur ist", sagt ORF-Enterprise CEO Oliver Böhm. Das Festival findet bis 22. Juni statt. (red, 18.6.2018)