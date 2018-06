"Incredibles 2" startet so erfolgreich wie kein Animationsfilm zuvor

Achtbester Start der Filmgeschichte in Nordamerika

New York – Rekord an den nordamerikanischen Kinokassen: "Incredibles 2" hat an seinem ersten Wochenende 180 Millionen Dollar (155 Millionen Euro) eingespielt – mehr als jeder andere Animationsfilm zuvor. Die Produktion von Disney und Pixar legte damit sogar den achtbesten Start der Filmgeschichte hin, wie der "Hollywood Reporter" berichtete.

disney•pixar

In die österreichischen Kinos soll "Incredibles 2" unter dem Titel "Die Unglaublichen 2" am 27. September kommen. Der Film handelt von einer Superhelden-Familie, die versucht, ihren Alltag mit ihren übermenschlichen Kräften zu vereinbaren.

Der Erfolg in den USA wird allerdings von einer Diskussion über Gesundheitsrisiken überschattet: Disney forderte US-Medien zufolge die Kinos auf, ihre Besucher vor den Lichteffekten der Produktion zu warnen. Dieser Warnung war ein tausendfach geteilter Tweet vorausgegangen, in dem eine US-Bloggerin Menschen mit Epilepsie oder Migräne darauf hinweist, sie könnten beim Ansehen von "Incredibles 2" Probleme bekommen. (APA, 18.6.2018)