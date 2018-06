Männermode Mailand: Von Athleten und Senioren

foto: afp photo / marco bertorello

So sieht also eine vom Sport inspirierte Kollektion bei Marni-Designer Francesco Risso aus: Während beim Kollegen Philipp Plein die Athletenfraktion auflief, versanken die "unperfekten Sportler" bei der Marni-Show (abgehalten wurde sie in einer Tiefgarage) nahezu in ihren blumenbedruckten Oversize-Mänteln und -Shorts.