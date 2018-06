Steirischer Exhibitionist ausgeforscht – Suche nach Zeugen

46-Jähriger onanierte vor Frauen

Kaindorf an der Sulm – Ein 45-jähriger Exhibitionist aus der Südsteiermark ist von der Polizei ausgeforscht worden. Nun suchen die Ermittler nach weiteren Opfern oder Zeugen. Der Mann soll seit Anfang Juni zumindest fünf Frauen im Naturparkzentrum in Kaindorf an der Sulm sexuell belästigt haben. Eine hatte Anzeige erstattet, bei der Befragung gestand der Verdächtige weitere Entblößungen.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, hatte sich der Mann aus dem Bezirk Leibnitz zuletzt am Sonntag gegen 13.20 Uhr vor einer Passantin entblößt. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei, die den Verdächtigen mittels der Personenbeschreibung rasch gefunden hatte. Er gestand, dass er in den vergangenen beiden Wochen mehrfach vor ihm fremden Frauen onaniert hatte. Jene, die ihn dabei gesehen haben, sollen sich nun bei der Polizeiinspektion Leibnitz unter 059133/6160 melden. (red, APA, 18.6.2018)