Wie man die Fußball-WM in 4K schauen kann

ORF bietet etwas versteckt eigenen Stream in besonders hoher Auflösung an

Seit Jahren werden neue Fernseher mit Begriffen wie "4K" oder "UHD" verkauft. Die besonders hohe Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel soll ein noch wesentlich schärferes Bild bieten als das mittlerweile gewohnte Full HD (1.920 x 1080 Pixel). Das Problem dabei: Entsprechende Inhalte sind bisher rar. Fernsehsender, die in UHD ausstrahlen, gibt es praktisch nicht, lediglich bei den Streamingdiensten von Google, Netflix und Amazon findet man entsprechende Inhalte.

Waren in den letzten Jahren sportliche Großereignisse wie Olympische Spiele oder eine Fußball-Weltmeisterschaft für die TV-Sender oft ein Anlass waren, einen Technologiesprung vorzunehmen, scheint das heuer anders zu sein. Kein großer Sender strahlt – zumindest in Europa – die WM-Spiele in 4K aus. Lediglich beim Pay-TV-Angebot von Sky gibt es einzelne Spiele in dieser Auflösung. Das allerdings auch nicht in Österreich, sondern nur in Deutschland.

4K als Stream

Doch es gibt – zumindest in Österreich – auch einen Weg, kostenlos die Spiele in 4K zu betrachten. Ohne sonderlich große Ankündigung hat der ORF nämlich ein UHD-Experiment gestartet: Über die ORF TV-Thek lassen sich Spiele auch mit dieser höheren Auflösung streamen, wie das Unternehmen am Rande einer Presseaussendung erwähnt.

Dies ist allerdings an spezifische technische Voraussetzungen gebunden: Der ORF spricht davon, dass UHD-fähige TVs von Samsung – via App – oder entsprechende Geräte mit Android-TV unterstützt werden, auch mittels Apple TV 4K und Amazon Fire TV 4K soll es die Spiele in in UHD geben. Zudem lässt sich der 4K-Stream im Webbrowser betrachten, wenn das Display die nötige Auflösung bietet. Hier es gibt allerdings noch eine weitere Voraussetzung: Der Browser muss das H.265-Codec unterstützen, was etwa bei Microsoft Edge und Safari der Fall ist, aber nicht bei Chrome oder Firefox.

Trickreich

Wer noch einen anderen Weg sucht, findet in einem Posting auf Preisjäger.at Abhilfe: Dort hat ein Nutzer nämlich direkte Links zu den Streams in unterschiedlicher Auflösung gepostet, die dann etwa im Videoplayer VLC geöffnet werden können.

Nutzer des UHD-Streams sprechen gegenüber dem STANDARD davon, dass dieser bisher recht zuverlässig läuft – die gewohnte Verzögerung gegenüber der TV-Ausstrahlung muss man hier aber natürlich in Kauf nehmen. Das verblüfft insofern, als sich in den letzten Tagen viele User in den sozialen Medien beschwert haben, dass bei ihnen schon der normale Stream immer wieder Probleme macht und von Aussetzern geplagt ist. (apo, 18.6.2018)