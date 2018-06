Duque gewinnt Präsidentenwahl in Kolumbien

Nach der Präsidentschaftswahl in Kolumbien hat der konservative Wahlsieger Ivan Duque "Korrekturen" im Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla angekündigt. Die FARC appelliert an den "gesunden Menschenverstand"

Bogota – Nach der Präsidentschaftswahl in Kolumbien hat der konservative Wahlsieger Ivan Duque "Korrekturen" im Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla angekündigt. "Der Frieden, nach dem wir streben, der Korrekturen erfordert, wird Korrekturen haben, damit die Opfer im Zentrum dieses Prozesses stehen, um Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu garantieren", sagte Duque am Sonntag nach seinem Sieg vor Anhängern in seiner Wahlkampfzentrale.

Duque von der ultrarechten Partei Demokratisches Zentrum (Centro democratico, CD) war zuvor zum Wahlsieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden. Wie die Wahlkommission nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte, setzte er sich in der Stichwahl mit 54 Prozent gegen seinen linksgerichteten Konkurrenten Gustavo Petro durch, der auf 42 Prozent kam.

Petro räumte Niederlage ein

Petro räumte seine Niederlage ein und kündigte zugleich an, sich gegen grundlegende Änderungen am Friedensabkommen zu stellen. "Unsere Rolle besteht darin, nicht ohnmächtig zu sein und zuzusehen, wie es zerstört wird", sagte Petro.

Die FARC appellierte hinsichtlich des Friedensvertrags an den "gesunden Menschenverstand" Duques. "Was das Land fordert, ist ein ganzheitlicher Frieden, der uns zu der erhofften Aussöhnung führt", erklärte die FARC nach Duques Wahlsieg. Die Ex-Rebellen sprachen sich zudem für ein baldiges Treffen mit dem neuen Präsidenten aus. (red, APA, 18.6.2018)