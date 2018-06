Portugal – Spanien bisher quotenstärkstes Spiel

Durchschnittlich 873.000 schauten am Freitag zu

Wien – Acht WM-Spiele sind geschlagen – und gemessen: Das Match Portugal gegen Spanien konnte bisher mit Abstand am meisten Zuseher vor die Bildschirme locken. Durchschnittlich 873.000 Zuseher schauen am Freitag zu, als Ronaldo Portugal mit einem 3:3 rettete. In der zweiten Halbzeit, zu deren Beginn es noch 2:1 stand, schalteten auf ORF 1 1,024 Millionen ein – ein Marktanteil von 39 Prozent.

Auf Platz zwei folgt Kroatien – Nigeria am Samstagabend mit durchschnittlich 570.000 Zusehern, gefolgt von Argentinien gegen Island (482.000 Zuseher).

Am wenigsten konnten sich bisher für das Spiel Ägypten gegen Uruguay begeistern, nur durchschnittlich 260.000 schalteten auf ORF 1 ein. (red, 17.6.2018)