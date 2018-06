Arbeitsrechtsexperte zu Regierungsplänen: "Zwölfstundentag wird zum Normalfall"

Risak: In Deutschland ist die Überstundenanordnung an die Zustimmung des Betriebsrats geknüpft. Generell muss man zu Deutschland sagen, dass die Arbeitszeiten dort liberal sind, dafür ist die Stellung des Betriebsrats viel stärker als in Österreich. Der Betriebsrat wird dagegen völlig hinausgeschossen.

STANDARD : Ist die neue Regelung nicht etwas, was es beispielsweise in Deutschland schon längst gibt?

Risak: Überstunden dürfen bisher dann nicht angeordnet werden, wenn berücksichtigungswürdige Gründe der Arbeitnehmer entgegenstehen. Das kommt einem Verbot von Überstunden nahe, wenn beispielsweise Betreuungspflichten existieren. Künftig wird es so sein, dass der Arbeitnehmer Überstunden ablehnen darf. Damit reduziert sich der Schutz der Arbeitnehmer deutlich. Das kann man mit der umgekehrten Beweislast vergleichen. Diese neue Begrifflichkeit lässt darauf schließen, dass damit etwas intendiert ist. Das wäre üblicherweise in einem Begutachtungsverfahren zu diskutieren, das es nicht gibt.

Martin Risak (48) ist ao. Professor für Arbeitsrecht an der Uni Wien und gehört einem Beraterstab der EU-Kommission an. Er engagiert sich auch in der Sektion 8 in der SPÖ.

