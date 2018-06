Australier Porte Tour-de-Suisse-Sieger

Däne Fuglsang und Kolumbianer Quintana am Podest – Mühlberger bester Österreicher

Bellinzona – Der Australier Richie Porte hat am Sonntag erstmals die Tour de Suisse für sich entschieden. Der BMC-Profi gewann die stark besetzte Generalprobe für die Tour de France vor dem Dänen Jakob Fuglsang. Dritter wurde der kolumbianische Kletterspezialist Nairo Quintana (Movistar), der im abschließenden Zeitfahren noch vom ehemaligen Österreich-Rundfahrtgewinner Fuglsang überholt wurde.

foto: ap/keystone / gian ehrenzeller Richie Porte holt sich den Gesamtsieg bei der Tour-de-France-Generalprobe in der Schweiz.

Das Zeitfahren in Bellinzona (34 km) ging an den Schweizer Stefan Küng, der mit Porte und seinen anderen BMC-Kollegen auch schon das Auftaktteamzeitfahren gewonnen und danach drei Tage das Führungstrikot getragen hatte. Der beste Österreicher am Schlusstag war Gregor Mühlberger an der 92 Stelle. Im Gesamtklassement landete Mühlberger, der auf der siebenten Etappe Rang vier belegt hatte, als bester von fünf ÖRV-Profis auf Platz 28. (APA, 17.6.2018)

Tour der Suisse vom Sonntag – 9. Etappe, Einzelzeitfahren in Bellinzona (34 km):

1. Stefan Küng (SUI) BMC 39:44 Minuten – 2. Sören Andersen Kragh (DEN) Sunweb + 19 Sek. – 3. Tejay van Garderen (USA) BMC 23 – 4. Maciej Bodnar (POL) Bora 26 – 5. Michael Matthews (AUS) Sunweb 26 – 6. Pawel Siwakow (RUS) Sky 37. Weiter: 92. Gregor Mühlberger (AUT) Bora 3:49 Min. – 100. Michael Gogl (AUT) Trek 4:07 – 103. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain 4:32 – 105. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue 4:38 – 113. Patrick Konrad (AUT) Bora 4:47

Endstand Gesamtwertung: 1. Richie Porte (AUS) BMC 29:28:05 Std. – 2. Jakob Fuglsang (DEN) Astana + 1:02 Min. – 3. Nairo Quintana (COL) Movistar 1:12 – 4. Enric Mas (ESP) Quick Step 1:20 – 5. Wilco Kelderman (NED) Sunweb 1:21 – 6. Simon Spilak (SLO) Katjuscha 1:47. Weiter: 28. Mühlberger 12:33 – 35. Pernsteiner 16:18 – 65. Gogl 49:18 – 74. Konrad 56:09 – 91. Denifl 1:12:47 Std.