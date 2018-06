Im Reich des Schwafelns

Über die Quintessenz der Politik

Immer mehr erhärtet sich der Verdacht, die Quintessenz der Politik sei in der Tat nichts anderes als pure, unverfälschte Schwafelei. Von Schwafelkönig Donald Trump, der fünfmal täglich erst eine Aussage X und dann das Gegenteil davon twittert, wollen wir hier aus Platzgründen gar nicht anfangen.

Aber das Schwafeln beherrschen auch wir Österreicher. Die Regierung schwafelt davon, dass sie dem politischen Islam den Garaus gemacht habe, während in Wahrheit hysterische Afterprediger und miese Muftis immer noch eine satte Anzahl von Betätigungsfeldern bei uns beackern können.

Den ärgsten Humbug haben uns die in Burschenschaften beheimateten Freunde einer großdeutschen Lösung vorgeschwafelt. Wären nur alle Germanen in ein und demselben Reiche versammelt, so käme das dem Paradiese gleich, schwafeln sie. Garantiert nicht bastardisierte Biodeutsche, die, beim Thing auf dem Bärenfell liegend, mit ihren Methumpen auf die beste aller Rassen anstoßen: das Paradies? Ja Schnecken.

Vergangene Woche wurde enthüllt, dass der BND von den Aktennotizen im Innenministerium bis zu den Eierpreisen beim Greißler bei uns Österreichern jahrelang alles ausgespäht hat, was nicht niet- und nagelfest war. So viel also zur innergermanischen Solidarität. Einziges Glück: Wenigstens unseren Wiener Schmäh konnten sie nicht ausspionieren. Weil den versteht ja ein Piefke in hundert Jahren nicht. (Christoph Winder, 18.6.2018)