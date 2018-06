TV-Tipps für Montag, 18. Juni

Bob Dylans Amerika, Konkret, Rechte Fußballfans in Italien, Afrika – Der ungezähmte Kontinent, Ein schönes Mädchen wie ich und Der Donauinsel-Check

17.10 DOKUMENTATIONSREIHE

Bob Dylans Amerika: New York (1/5) Der Kölner Musiker Wolfgang Niedecken macht sich auf die Suche nach Bob Dylans Amerika. Er beginnt in New York, wo die Karriere des legendären Musikers vor mehr als 50 Jahren ihren Anfang nahm. Bis 17.40, Arte

foto: kobalt/alexander seidenstücker Wolfgang Niedecken (rechts) trifft den New Yorker Künstler Red Grooms (links), von dem sich Dylan besonders in seinen Anfangsjahren bedeutend beeinflussen ließ.

18.30 MAGAZIN

Konkret: Werden Privatpatienten zu oft operiert? Achtmal wurde Francesco C. an seinem linken Kniegelenk operiert, mit dem Ergebnis, dass der 76-jährige Pensionist nun auf Krücken angewiesen ist. Ein Gutachter stellt fest, dass diese Unzahl von OPs "mehr als fragwürdig" erscheint. Liegt die Ursache darin, dass der Patient privat versichert ist? Dazu sind Patientenanwalt Gerald Bachinger und Thomas Holzgruber, Ärztekammer Wien, im Studio. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf um die Kurve – Rechte Fußballfans in Italien Die italienischen Fußballfans haben einen schlechten Ruf: Gewalt, Rassismus und faschistische Symbole sind in den Stadien alltäglich. Deshalb reagiert die Polizei nun mit Stadionverboten. Die Fans fühlen sich als Sündenböcke der italienischen Politik. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONEN

Afrika – Der ungezähmte Kontinent (1-3/5) Teil eins widmet sich der Kalahari – Im Bann der roten Wüste. Weiter geht es mit Savanne – Im Reich der Vulkane, gefolgt von Kongo – Das starke Herz der Wildnis. Bis 22.30, 3sat

foto: zdf/orf/bbc/screen grab Ein afrikanischer Elefant mischt sich unter Antilopen- und Zebrahorden an einem kostbarem Wasserloch in der Etosha-Pfanne, Namibia.

20.15 KOMÖDIE

Ein schönes Mädchen wie ich (Une belle fille comme moi, F 1972, François Truffaut) Bernadette Lafont brilliert als Femme fatale, die mit ihrer offenherzigen Sexualität die Männer reihenweise ins Verderben stürzt. So verdreht die Kriminelle auch dem biederen Soziologen Stanislas (André Dussollier) den Kopf. Bis 21.50, Arte

20.15 REPORTAGE

Der Donauinsel-Check Von 22. bis 24. Juni findet das 35. Donauinselfest statt. Wiens größte Erholungsmeile ist dann wieder für ein Wochenende im Ausnahmezustand. Die Doku beleuchtet die Entstehungsgeschichte. Bis 21.05, ORF 3

foto: orf/d5 productions

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: 1) Unwetter in Österreich – die Auswirkungen des Klimawandels. 2) Aus für Moscheen – ein Schlag gegen Radikalisierung? 3) Gewalt in der Schule – Auszeit gegen Aggression. 4) Lichtblick für Kinder mit seltenen Krankheiten. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Unter dem Motto "Europa, das schützt" übernimmt Öster- reich am 1. Juli den EU-Ratsvorsitz. Die Schwerpunkte sind die Sicherheit der Bürger, ein verstärkter EU-Außengrenzschutz und der Kampf gegen illegale Migration. Was aber sind für europäische Kulturschaffende wie Robert Menasse, Rem Koolhaas oder Wolfgang Tillmanns die Herausforderungen der EU? Bis 23.20, ORF 2

22.30 DOKUMENTARFILM

Die unglaubliche Reise der Familie Zid Die Wirtschaftskrise im Jahr 1928 veranlasst den Wiener Fuhrunternehmer Ludwig Zid, seinen Besitz zu verkaufen und sein Glück mit seiner Familie in der Ferne zu suchen. Henry Ford erfährt davon und macht ihm ein Angebot: als Werbeträger für das neue Ford-A-Modell den amerikanischen Kontinent zu durchqueren. Der Film folgt der Reiseroute heute und konfrontiert die Menschen am Weg mit Fotos und Tagebucheindrücken der Familie Zid. Bis 23.50, 3sat

foto: zdf/orf/geyrhalter film Auto steckt im Sand fest.

23.55 DOKUMENTATION

Als Paul über das Meer kam – Tagebuch einer Begegnung Filmemacher Jakob Preuss lernt im Flüchtlingscamp Paul Nkanami, einen Migranten aus Kamerun, kennen. Preuss begleitet ihn auf seinem Weg über Spanien und Frankreich nach Berlin. Bis 1.30, ZDF