Schauspielerin filmt: Tesla geht in Flammen auf

Noch ist unbekannt, was der Auslöser war – laut Polizeibericht könnte es die Batterie gewesen sein

Die Schauspielerin Mary McCormack hat auf Twitter ein Video geteilt, welches das Tesla-Fahrzeug ihres Ehemannes zeigt, das in Flammen aufgeht. Das Auto soll plötzlich Feuer gefangen haben, ohne, dass ein Unfall oder ähnliches passierte.

McCormacks Ehemann, der Regisseur Michael Morris, der unter anderem an Netflix-Serien wie "House of Cards" und "13 Reasons Why" gearbeitet hat, bemerkte das erst, nachdem ihn ein Paar darauf aufmerksam machte und fuhr zur Seite.

Batterie könnte Auslöser sein

Das Fahrzeug habe keinen Autopiloten aktiviert gehabt, es handle sich laut McCormacks Aussagen um einen "normalen Tesla". Die Polizei bemerkte den Brand recht bald, der daraufhin von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Was genau der Auslöser für das Feuer war, ist noch unbekannt. Tesla selbst bezeichnete es als "außerordentlich ungewöhnlichen Vorfall", wie der britische Guardian berichtet. Der Fahrer hatte das Auto rechtzeitig verlassen, Verletzungen gibt es keine. Möglich ist es laut Polizeiprotokoll, dass es Probleme mit der Batterie gegeben hat. (red, 17.6.2018)