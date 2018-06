Ägyptens Star Salah absolvierte volles Training

Ägyptens Starstürmer wurde gegen Uruguay noch geschont, soll aber gegen Russland und Saudi-Arabien zum Einsatz kommen

Grosny – Ägyptens Starstürmer Mohamed Salah ist bereit für seinen ersten WM-Einsatz. Der 26-Jährige vom FC Liverpool absolvierte am Samstag erstmals das komplette Training seiner Mannschaft. Die Ägypter treffen in Gruppe A am Dienstag (20.00 Uhr/MESZ) in St. Petersburg auf Gastgeber Russland und schließlich am Montag in einer Woche auf Saudi-Arabien.

foto: apa/afp/karim jaafar Mohamed Salah ist fit für Russland.

Salah war nach einer im Champions-League-Finale erlittenen Schulterverletzung im Auftaktspiel der Nordafrikaner am Freitag gegen Uruguay (0:1) noch vorsorglich geschont worden. "Wir wollten Risiken vermeiden. Wir wollen ihn in Topform gegen Russland und Saudi-Arabien", hatte Teamchef Hector Cuper seine Entscheidung begründet. (APA, 16.6.2018)