Taxi in Menschenmenge: Mindestens sieben Verletzte in Moskau

Unfall oder Verbrechen auf zentralem Platz der russischen Hauptstadt

In Moskau ist es am Rande der Fußball-WM zu einem Vorfall mit einem Taxi gekommen. Auf einem zentralen Platz in der russischen Hauptstadt ist das Fahrzeug der Agentur Tass zufolge in eine Menschenmenge gerast.

Sieben Menschen sind demnach dabei verletzt worden. Der Fahrer wurde unterdessen von der Polizei verhaftet, er soll einen in der zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepublik Kirgistan ausgestellten Führerschein besitzen.

Mehr Information in Kürze auf derStandard.at. (red, 16.6.2018)