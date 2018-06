Am Samstag zog die 23. Regenbogenparade um den Wiener Ring

der standard

Die Regenbogenparade am Samstag war der Höhepunkt der zweiwöchigen "Vienna Pride". Das Festival wurde in Vorbereitung auf die "Euro Pride" 2019 in Wien veranstaltet. Die Organisatoren rechneten mit rund 200.000 Teilnehmern. Zeitgleich zur Regenbogenparade wurde vom christlichen Verein "Pro Vita" der "Marsch für die Familie" als Gegenveranstaltung organisiert. Das Video gibt einen Eindruck von beiden Veranstaltungen. (red, 16.6.2018)