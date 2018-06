BND-Überwachung: Erklärung von Van der Bellen und Kurz am späten Nachmittag

Der deutsche Bundesnachrichtendienst hat zwischen 1999 und 2006 die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich überwacht

Österreichs Bundesregierung reagiert auf eine investigative Recherche des STANDARD und des Nachrichtenmagazins Profil über eine systematische Überwachung durch den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) in den Jahren 1999 und 2006: Am Nachmittag gibt es ein Krisentreffen. Daran nehmen dem Vernehmen nach Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vertreter des Innen-, Außen- und Verteidigungsministeriums, sowie Vertreter aller österreichischen Nachrichtendienste teil. Bei dem Treffen soll es um mögliche Reaktionen Österreichs auf die BND-Tätigkeiten gehen. Ab 17.30 Uhr treten dann Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz für eine gemeinsame Erklärung zur Causa vor die Medien.

Zum Hintergrund: Der deutsche Bundesnachrichtendienst behält in Österreich tausende Ziele im Auge. Das geht aus einer Liste an Spionagezielen in Österreich hervor, die dem STANDARD vorliegt. Der BND nahm Ministerien in Wien, Firmen, internationale Organisationen, islamische Einrichtungen ebenso wie Terrorverdächtige und Waffenhändler ins Visier. Selbst für Universitätsprofessoren interessierte sich der Geheimdienst. Sie alle wurden elektronisch ausgespäht. (red, 16.6.2018)