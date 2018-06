Seehofer dürfte deutsche Asylchefin feuern

Mit dem Skandal im Bamf beschäftigt sich auch der Bundestag-Innenausschuss

Berlin – Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will einem Medienbericht zufolge die Chefin der Asylbehörde Bamf, Jutta Cordt, ablösen. Entsprechende Pläne habe der CSU-Politiker in dieser Woche in einem kleinen Kreis von Innenpolitikern der Koalition verkündet, berichtete Spiegel Online am Freitag unter Berufung auf mehrere Teilnehmer.

Demnach will Seehofer im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eine neue Spitze installieren. Einen konkreten Zeitplan habe Seehofer nicht genannt. Sein Ministerium reagierte am Freitagabend auf den Bericht zunächst nicht.

In der Bamf-Außenstelle in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 unrechtmäßig Hunderte Asylanträge bewilligt worden sein. Inzwischen geht es darüber hinaus um die Strukturen der Behörde und ihrer Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Mit dem Skandal beschäftigt sich auch der Innenausschuss des Bundestages.