Briten nahmen Abschied von Stephen Hawking

Asche des Physikers wurde in der Westminster Abbey zwischen Gräbern von Newton und Darwin beigesetzt

Lucy Hawking, die Tochter des weltberühmten Physikers, legt einen Blumenstrauß auf das Grab ihres Vaters in der Westminster Abbey.

Diese Idee hätte Stephen Hawking gewiss gefallen: Seit Freitag ist die Computerstimme des berühmten Astrophysikers Teil eines Datenpakets, das Wissenschafter der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) zu seinen Ehren vom spanischen Cebreros aus auf den Weg gebracht haben. Immerhin 3457 Lichtjahre wird die "Botschaft des Friedens und der Hoffnung" zum erdnächsten Schwarzen Loch unterwegs sein.

Mit mehr als 1000 britischen Bürgern gedachten Familie und Freunde des Autors von Eine kurze Geschichte der Zeit am Freitag dessen 76 Lebensjahre bei einem Gedenkgottesdienst in Londons Westminster Abbey. Zu den Gästen zählten Kollegen wie der königliche Astronom, Lord Martin Rees, oder Physiknobelpreisträger Kip Thorne ebenso wie der Schauspieler Edward Redmayne, der Hawking 2014 im Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" verkörpert hatte. Zehn Jahre zuvor war diese Rolle in einer BBC-Produktion Benedict Cumberbatch zugefallen, der sich an der Feier ebenso mit einer Lesung beteiligte wie der britische Astronaut Timothy Peake.

Auch Benecict Cumberbatch, der nicht nur Sherlock, sondern auch Stephen Hawking verkörperte, hielt in der Westminster Abbey eine kurze Rede

Lotterie mit 1.000 Gewinnern

Ausdrücklich hatten die geschiedene Frau und die drei erwachsenen Kinder des Verstorbenen Wert darauf gelegt, dass ganz normale Bürger des auf der Insel hochpopulären Wissenschafters an der Feier teilnehmen konnten. 25.000 Briten beteiligten sich an einer Lotterie, mit deren Hilfe rund 1000 Plätze vergeben wurden.

Auch Kip Thorne, der den Physiknobelpreis für die Entdeckung der Gravitationswellen erhalten hat, nahm mit einer Lesung an der Gedenkfeier teil.

Zu den Gästen zählten auch Menschen, die wie Hawking an der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) leiden. Der Wissenschafter war seit 1968 auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen, die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens war er zudem seiner Stimme beraubt. Da er seine Finger nicht mehr bewegen konnte, musste er mit seinem Sprachcomputer durch einen Wangenmuskel kommunizieren.

Eine Stimme auf einer langen Reise

Das jetzt durchs Weltall rasende Datenpaket enthält diese weithin berühmte Stimme, mit der sich Hawking bis zuletzt in wissenschaftliche Diskussionen eingemischt, aber auch an Comedy-Sendungen teilgenommen hatte. Die Botschaft des Wissenschafters ist in einer neuen Komposition des griechischen Musikers Vangelis enthalten.

Ziel ist das Schwarze Loch 1A0620-00, unter Astrophysikern gelegentlich auch als V616 Monocerotis geführt. Das Doppelsternsystem stößt gelegentlich Röntgenstrahlen aus, und auch sonst wissen Astrophysiker relativ viel über das erdnächste Schwarze Loch.

Prominente letzte Ruhestätte

In London erhielt Hawking die höchste Ehre, die einem berühmten Wissenschafter auf der Insel zuteilwerden kann: Seine Asche wurde nach dem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey, dem englischen Pantheon, beigesetzt, zwischen den Gräbern von Sir Isaac Newton, dessen Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik der Verstorbene innehatte, und dem Begründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin. In der "Ecke der Wissenschafter" liegen auch berühmte Physiker wie James Maxwell und Nobelpreisträger Paul Dirac.

foto: reuters Stephen Hawkings letzte Ruhestätte in unmittelbarer Nachbarschaft von Charles Darwin und Isaac Newton.

Es sei "von vitaler Bedeutung", glaubt Westminsters Domdekan John Hall, "dass Wissenschaft und Religion auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen nach dem Ursprung des Lebens und des Universums zusammenarbeiten." Die britische Regierung hat zu Ehren des Verstorbenen 50 Stipendien für ausgezeichnete Studierende in den Feldern Mathematik, Physik und Computerwissenschaft ausgelobt. Man wolle "die nächste Generation dabei unterstützen, unser Wissen über das Universum zu erweitern", sagte Wissenschaftsstaatssekretär Sam Gyimah. (Sebastian Borger, 15.6.2018)