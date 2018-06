TV-Tipps für Samstag, 16. Juni

Die Minensucher von ar-Raqqa, Wie kommt das Meer nach Wien?, Stars gegen Trump – Amerikas neuer Widerstand und Hereafter – Das Leben danach – mit Radio-Tipps

16.40 REPORTAGE

Arte Reportage: Syrien – Die Minensucher von ar-Raqqa Zehn Monate ist ar-Raqqa vom IS-Terror befreit, aber überall in der Stadt lauern noch Minen und Sprengfallen der Besatzer. Die Minensucher versuchen nun das explosive Erbe der Terroristen zu entsorgen – eine gefährliche Arbeit. Bis 17.35, Arte

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Eine Rollstuhlfahrerin fordert die Wiener Linien auf, die U-Bahn barrierefreier zu machen. Außerdem klagt eine Oberösterreicherin die Stadt Wels wegen einer Hundeattacke um Schadensersatz, und eine Frau geht gegen der Verband der Ernährungswissenschafter vor. Bis 18.15, ORF 2

18.35 DOKUMENTATION

Unser Österreich: Wie kommt das Meer nach Wien? Neben dem Tiergarten Schönbrunn und dem Lainzer Tiergarten gibt es in Wien noch einen ganz besonderen Zoo: das Haus des Meeres. Alexander und Nadeschda Schukoff begeben sich auf die Spurensuche nach dem Wiener Meer und stoßen auf Hammerhaie, Rochen und Seepferdchen. Bis 19.25, ORF 3

19.00 REPORTAGE

Stars gegen Trump – Amerikas neuer Widerstand Eine Reise durch die USA zu Kulturschaffenden, die sich gegen oder für den US-Präsidenten aussprechen. Zwei Teile hintereinander, u. a. mit Arnold Schwarzenegger, Wahlkalifornierin Cornelia Funke und Schriftsteller Paul Auster. Bis 20.00, 3sat

19.30 JUBILAR

Brandauer und die Berge Schauspieler Klaus Maria Brandauer feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Land der Berge-Erfinder Lutz Maurer trifft ihn in seiner Heimat Bad Aussee und spricht mit ihm über sein Verhältnis zu seiner Heimat und den Bergen sowie über seine Karriere. Bis 20.15, ORF 3

20.15 DRAMA

Hereafter – Das Leben danach (USA 2010, Clint Eastwood) Drei Menschen treffen aufeinander, die jeweils auf unterschiedliche Weise mit dem Tod konfrontiert werden. George (Matt Damon) steht im Kontakt zur Welt der Verstorbenen, die Journalistin Marie (Cécile de France) hat die thailändische Tsunami-Katastrophe nur knapp überlebt, und der zwölfjährige Marcus (Francie McLaren) hat bei einem Autounfall seinen Zwillingsbruder verloren. Bis 22.40, Servus TV

warner bros. de

20.15 DOKUMENTATION

Der erotische Blick – Johann Winckelmann Er galt als Wiederentdecker der griechischen und römischen Antike, die Liebe zur Kunst beschrieb er von Jugend an als seine größte Neigung: Johann Joachim Winckelmann. Eine Doku über sein Leben, sein Wirken als Vater der europäischen Kunstgeschichte und seinen frühen Tod, als er 1768 Opfer eines feigen Raubmordes wurde. Bis 21.05, Arte

foto: christel fromm

20.15 OPER

Faust Charles Gounods Oper über die Gretchentragödie aus Goethes Faust. Eine Aufzeichnung von den Salzburger Festspielen 2016 mit dem Tenor Piotr Beczala in der Hauptrolle und den Wiener Philharmonikern. Bis 23.15, 3sat

23.30 MAGAZIN

Streetphilosophy: Der Wille in mir Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, aber wie kommen diese zustande? Und wie frei sind wir in unseren Entscheidungen? Moderator Jonas Bosslet philosophiert darüber u. a. mit Kreuzberger Schülern, einem Profi-Basketballer und zwei Dominas. Bis 0.00, Arte

0.02 ÜBERLEBENSDRAMA

All Is Lost – Überleben ist alles (USA 2013, J. C. Chandor) Robert Redford spielt einen in die Jahre gekommenen Skipper, dessen Segelboot auf hoher See von einem Stahlcontainer gerammt wird. Durch ein dadurch entstandenes Loch in der Schiffswand dringt Wasser in das Boot. Der namenlose Held und einzige Darsteller des Abenteuers kämpft um sein Leben. Bis 1.35, ZDF neo