Was für und gegen flexiblere Arbeitszeiten spricht

FÜR

Wirtschaft und Industrie jubeln, und auch der überwiegende Teil der Wählerschaft von ÖVP und FPÖ ist – anders als die Bevölkerungsmehrheit – für die von der türkis-blauen Koalition geplanten Änderungen.

Laut ATV-Österreich-Trend sind in der Gesamtbevölkerung nur elf Prozent sehr und weitere 24 Prozent eher für die Flexibilisierung – eine relative Mehrheit von 45 Prozent (gegenüber 43 Prozent) hält sogar Streiks gegen die Flexibilisierung für gerechtfertigt. Die Hauptargumente der Befürworter:

Stärkung des Standorts "Ein attraktiver Standort und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Unternehmen sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Basis für allgemeinen Wohlstand und soziale Gerechtigkeit", sagt Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung. Er sieht die Interessen ausgeglichen und wünscht sich flexible Lösungen vor allem auf Betriebsebene, wo die Betriebsräte stärker an Sachzwänge gebunden sind, als es die Gewerkschaft ist.

Flexibilität der Produktion "Unternehmen werden wettbewerbsfähiger, können flexibler auf Kundenaufträge reagieren und sichern so Arbeitsplätze und Erträge", argumentiert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

Den Mitarbeitern werde nichts weggenommen: "Arbeitnehmer erhalten bei Überstundenleistungen entweder mehr Verdienst oder höhere Freizeitblöcke – und sie können mit flexibleren Arbeitszeiten auch Beruf und Familie besser vereinbaren."

Mehr Geld für elfte und zwölfte Stunde In vielen Bereichen – etwa in Spitälern, im öffentlichen Dienst, aber auch in vielen Industriebetrieben – gibt es schon jetzt Elf- und Zwölfstundentage, allerdings als Sonderüberstunden. Dies werde auch weiterhin so sein, denn die elfte und zwölfte Stunde eines Arbeitstages würden grundsätzlich zuschlagspflichtig bleiben.

Ein genereller Zwölfstundentag stehe nicht nur nicht zur Debatte, er wäre als Dauerlösung auch zu teuer – wohl aber könnte er in mehr Betrieben praktiziert werden als bisher.

Schutz der Arbeitnehmer Niemand solle gezwungen werden, länger zu arbeiten, persönliche Gründe wären zu berücksichtigen.