US-Chipfirma Qualcomm verlängert Baroffert für NXP erneut

Warten auf Genehmigung der chinesischen Behörden

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat das 44 Mrd. Dollar (37,5 Mrd. Euro) schwere Barangebot für den niederländischen Konkurrenten NXP Semiconductors erneut verlängert. Das Angebot laufe in einer Woche aus, teilte der Konzern am Freitag mit. Seit der Übernahmeankündigung im Oktober 2016 wurde die Frist bereits mehrmals in die Zukunft verlegt.

Damit Qualcomm die Akquisition des einst zu Philips gehörenden Unternehmens über die Bühne bringen kann, fehlt noch die Genehmigung des chinesischen Handelsministeriums. Entgegen einem anderslautenden Medienbericht steht diese noch aus. (APA/Reuters, 15.6.2018)