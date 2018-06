Die besten Fußballgames aller Zeiten

Gibt es neben "Fifa" und "Pro Evolution Soccer" überhaupt einen anderen Anwärter auf den Titel?

Hand aufs Kickerherz: Wenn man an unterhaltsame, herausfordernde und technische Fußballgames denkt, dann kommen einem eh nur zwei Spiele(serien) in den Sinn. "Fifa" und "PES" schnapsen sich Jahr für Jahr aus, wer von den rivalisierenden Sportserien in dieser Saison die beste Leistung abliefert. Und in diesem Zweikampf der Sharks gegen Jets hat sonst kein Fußballgame irgendwie die Chance, ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit zu geraten.

Das liegt zum einen an den vergebenen Lizenzen, die EA und Konami respektive haben. Es liegt zum anderen aber auch an der Grafik, den technischen Finessen. Möglicherweise ist es auch die Gewohnheit, die dieses Duopol entstehen hat lassen. Der Siegeszug von "Fifa" brannte sich vor allem mit der 98er-Version und dem Soundtrack ein, der die Band Blur mit "Song 2" berühmt machte.

emimusic Soundtrack zu "Fifa 98".

Und "PES"? "Pro Evolution Soccer 3" findet sich bei der Ranking-Seite "Game Rankings" auf Platz eins der bestbewerteten Fußballgames aller Zeiten. Aber welcher Teil der ewigen Rivalen ist der bessere?

Spaß haben und Manager sein

Ein Blick zum Spielfeldrand zeigt aber auch, dass in der Vergangenheit andere Fußballgameserien und -alternativen erfolgreich waren. 1996 brachte Konami den Arcade-Klassiker "International Superstar Soccer Deluxe" für den SNES auf den Markt. Aufgrund von Lizenzbeschränkungen trugen alle Kicker fiktive Namen – aber das tat dem Spielspaß keinen Abbruch. Apropos: Weniger ernstgemeinte Bolzspiele stehen generell nicht in der Gunst der Fußballfans. Nintendo zum Beispiel hat Mario schon auf das Spielfeld geschickt – mit mäßigem Erfolg und wenig Fanliebe.

Und wenn man nicht in die Rolle des Spielers schlüpfen will, dem bieten Fußballmanager-Games eine Plattform, sein taktisches Talent unter Beweis zu stellen. Simulationen wie "Championship Manager 01/02" oder die "Football Manager"-Reihe lassen tief in die komplexen Netzwerke der Fußballwelt blicken.

Welches Kicker-Game ist das Beste?

Sind die alljährlichen Auflagen von "Fifa" und "PES" gerechtfertigt, oder sind das nur optisch aufpolierte Neuveröffentlichungen ohne Innovation? Welches Fußballgame spielen Sie nach Jahren noch immer? (rec, 20.6.2018)