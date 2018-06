Brasilien vs. Schweiz, Beginn der Hexa-Jagd

Papierform bescheinigt beiden Teams Topform – Neymar? "Das ist nicht nur er. Das sind elf sehr gute Spieler"

Rostow am Don – Die Wunden, die Julian Baumgartlinger, Sebastian Prödl und die anderen Grobiane ihm geschlagen haben, sind geleckt. Neymar ist voller Unbeugsamkeit. "Bei der WM gibt es kein Rumheulen." Sondern: Rache! Beim 1:7 gegen Deutschland, der Halbfinalschmach in Belo Horizonte, war er verletzungsbedingt nicht dabei. Mit ihm, ist er sich sicher, wäre das nicht passiert. "Vielleicht treffen wir auf Deutschland. Dann gibt's hoffentlich eine echte Revanche."

Bevor es so weit ist, treten Neymar und die Seinen (dass die Favoriten sind, bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung) am Sonntag in Rostow am Don und in Gruppe E gegen die Schweiz an. Und weil, wie man weiß, sogar Hausherren schon gestorben sind, muss sich der vielleicht bald bei Real zaubernde Zauberer auf die Eidgenossen konzentrieren.

Die aber, sagt deren Milan-Verteidiger Ricardo Rodriguez, konzentrieren sich nicht nur auf Neymar. "Das ist nicht nur er. Das sind elf sehr gute Spieler." Alle ließen sich aufzählen. Wie jede brasilianische Aufstellung klänge auch die nicht bloß wie ein Gedicht, sondern wie eine gefährliche Drohung. Aber, so Rodriguez: "Große Gegner liegen uns."

Das wäre dann blöd für Neymar. Immerhin gilt es nun, die 2014 daheim wegen der Deutschen verpasste "Hexa" zu holen. Den sechsten Titel für die Seleção. Neymar: "Wir haben endlich die Möglichkeit, die letzte WM wegzuwischen." (sid, wei, 15.6.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur Fußball-WM in Russland am Sonntag:

Gruppe E – 1. Runde: Brasilien – Schweiz (Rostow am Don, Rostow Arena, 20.00 Uhr MESZ/live ORF eins, SR offen)

Brasilien: 1 Alisson – 14 Danilo, 2 Thiago Silva, 3 Miranda, 12 Marcelo – 15 Paulinho, 5 Casemiro, 11 Philippe Coutinho – 19 Willian, 9 Gabriel Jesus, 10 Neymar

Ersatz: 16 Cassio, 23 Ederson – 4 Geromel, 6 Filipe Luis, 13 Marquinhos, 22 Fagner, 8 Renato Augusto, 17 Fernandinho, 18 Fred, 7 Douglas Costa, 20 Firmino, 21 Taison

Teamchef: Tite

Schweiz: 1 Sommer – 2 Lichtsteiner, 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez – 11 Behrami, 10 Xhaka – 23 Shaqiri, 15 Dzemaili, 14 Zuber – 9 Seferovic

Ersatz: 12 Mvogo, 21 Bürki – 3 Moubandje, 4 Elvedi, 6 Lang, 20 Djourou, 8 Freuler, 16 Gelson Fernandes, 17 Zakaria, 7 Embolo, 18 Gavranovic, 19 Drmic

Teamchef: Vladimir Petkovic

