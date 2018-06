Lufthansa-Monopol: Wettbewerbshüter prüfen Wien–Brüssel

Wettbewerbsbehörde will Daten sammeln und Unternehmen noch heuer mit Ergebnissen konfrontieren

Wien – Just vor Beginn der Ratspräsidentschaft Österreichs sind die Flugticketpreise für die Reise von Wien nach Brüssel zuweilen empfindlich hoch. Wer sich nicht entschließt, sein Ticket mit einer Vorlaufzeit von Wochen und Monaten zu buchen, zahlt schon einmal 800 Euro oder mehr für die Flugreise in die belgische Hauptstadt und retour. Wer vor vier Jahren auf dem Luftweg in die belgische Hauptstadt reiste, kam etwa mit der Hälfte des Budgets aus.

Ein Preisanstieg, der die heimische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) auf den Plan ruft. Die Wettbewerbshüter wollen nun die Strecke, die seit vier Jahren nur noch von der Lufthansa und ihren Töchtern AUA und Brussels Airlines bedient wird, genauer unter die Lupe nehmen. "Ein Monopolist hat eine besondere Pflicht, was die Preissetzung betrifft", begründet Theodor Thanner, Chef der Bundeswettbewerbsbehörde, im Gespräche mit dem STANDARD die Prüfung.

Begonnen werden soll mit dem Monitoring zeitnah im Sommer. "Sicher noch heuer" werde man die Unternehmen mit den Ergebnissen konfrontieren. Die Kartellwächter wollen dabei ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenhänge zwischen Flugzeiten und Preise legen. (rebu, 15.6.2018)