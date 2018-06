Unwetter: Heer und Feuerwehr im Großeinsatz

Neunkirchen weiterhin Katastrophengebiet. Experten befürchten mehr Extremwettersituationen in Österreich.

Wien – Nach den Unwettern der vergangenen Tage reißen die Einsätze nicht ab. Am Freitag hat das Militärkommando Steiermark den Assistenzeinsatz für die oststeirische Gemeinde Gasen (Bezirk Weiz) gestartet: 40 Pioniere vom Baupionier- und Katastrophenhilfeeinsatzzug der Stabskompanie des Militärkommandos verluden am Vormittag die Ausrüstung. Besonders Motorsägen werden gefordert sein, da umgestürzte Bäume entfernt werden müssen, hieß es in einer Aussendung.

Außerdem wird die Landesstraße von Birkfeld nach Gasen geräumt. Schadholz in Bächen droht bei weiteren Niederschlägen zu Verklausungen zu führen, weshalb auch die Gewässer rasch gesäubert werden müssen. Der Einsatz dürfte voraussichtlich zehn Tage dauern, schätzte das Militärkommando.

Neunkirchen bleibt Katastrophengebiet

Etwa 300 Objekte sind nach aktuellem Stand durch die Unwetter im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen beschädigt worden. Die Zahl dürfte noch steigen. Der Bezirk bleibt bis auf weiteres Katastrophengebiet. "Wir werden die Sachlage am Montag neu beurteilen", sagte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Martin Hallbauer am Freitag. Vermutet wird Schaden in Millionenhöhe. Es sei zu vermuten, dass die Zahl der betroffenen Gebäude steigen wird, weil einige Zweitwohnsitzer den Schaden noch nicht gesehen haben.

Von den starken Regenfällen am Dienstag und Mittwoch wurden neben Gebäuden auch Straßen, Brücken, landwirtschaftliche Anwesen, Gehwege und Leitungen in Mitleidenschaft gezogen. Seit Freitagfrüh standen 18 Melker Pioniere mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, um in der Marktgemeinde Warth eine beschädigte Brücke zu erneuern und eine unterspülte Straße wieder befahrbar zu machen.

Mehr Extremwettersituationen

Die Österreicher werden sich wohl auch künftig auf vermehrte Extremwetterereignisse einstellen müssen. "Hierzulande sind es vor allem Stürme, Hochwasser, Schnee und Hagel sowie Hitzewellen", sagte Othmar Ederer, Präsident des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreich (VVO). Der VVO rechnet mit jährlichen Schäden von mehr als 200 Millionen Euro.

Auch die bisherigen Wetterereignisse des Jahres 2018 unterstreichen den Trend. Auf eine extreme Kältewelle im Februar folgte ungewöhnlich warmes Wetter. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab es bereits bis Mitte Juni mehr als 50 Prozent der Sommertage eines gesamten durchschnittlichen Jahres. Die Blitzsaison, die normalerweise im Juni startet, hat heuer – einhergehend mit heftigen Unwettern – bereits im April begonnen. "In Summe entstand ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von mehr als zwei Millionen Euro, primär bedingt durch Hagel und Überschwemmungen", sagte Ederer bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien.

Risiken bewusst

Die Österreicher sind sich der Risiken zunehmend bewusst. In einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) sah etwa die Hälfte der Befragten Unwetter, Hagel und Stürme als große Gefahr an. "Vor fünf Jahren waren das nur 25 Prozent", sagte KFV-Direktor Othmar Thann. Auch bei Hochwasser glaubt nur mehr ein Drittel daran, gar nicht davon gefährdet zu sein.

ZAMG-Direktor Michael Staudinger unterstrich wie extrem das bisherige Wettergeschehen in Österreich war. Der Jänner belegte Platz drei in der Reihe der wärmsten Jänner-Monate der Messgeschichte, der Februar war auf den Bergen einer der 20 kältesten, der April wiederum ist auf Platz zwei bei den wärmsten April-Monaten und der Mai belegt im Wärmeranking Platz vier. Staudinger plädierte dafür, die Menschen etwa durch Unwetterwarnungen entsprechend zu sensibilisieren. (APA, 15.6.2018)