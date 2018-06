Zurück zu den Wurzeln: Ellen DeGeneres macht wieder Stand-up-Comedy

Die Talkmasterin und Schauspielerin plant nach einer Pause von 15 Jahren wieder ein paar Shows

Los Angeles – "Zurück zu den Wurzeln" lautet das Motto von Ellen DeGeneres: Die erfolgreiche US-Talkmasterin und Schauspielerin geht nach 15 Jahren wieder auf Stand-up-Comedy-Tour. Laut US-Medienberichten plant DeGeneres im August ein paar Shows, die sie an die Westküste der USA in die Städte San Diego, San Francisco und Seattle führen.

Die 60-Jährige begann ihre Karriere in den 1980er-Jahren als Stand-up-Comedian in ihrer Heimatstadt New Orleans. Mit ihrer Show "Ellen" feierte sie große Erfolge, die sich unter anderem im Gewinn von 30 Emmys manifestierten. DeGeneres moderierte bis jetzt zweimal die Oscar-Nacht. (red, 15.6.2018)