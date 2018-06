Die Filmstarts der Woche

Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes (I/D/F/CH/Vatikan, 96 min)

Regie: Wim Wenders



Wenn ein wichtiger Filmschaffender wie Wim Wenders ein solches Thema aufgreift, ist Aufmerksamkeit garantiert: Es geht um den Papst in Wenders' neuem Dokumentarfilm. Der Regisseur ("Der Himmel über Berlin") hat anhand von Archivmaterial aus dem Vatikan und anderen Quellen sowie mehreren Interviewsitzungen einen Film destilliert, in dem es um die Visionen und Vorstellungen des Papstes geht. Franziskus ist in dieser Doku, die unter anderem bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt wurde, mal auf dem Petersplatz, mal vor dem amerikanischen Kongress zu sehen. Hier geht's zur STANDARD-Kritik.