Moschee in Wien-Favoriten wieder offen

Die kurzfristig geschlossene Gebetsstätte wird laut Kultusamt nun von der Islamischen Glaubensgemeinschaft betrieben

Wien – Die Moschee am Antonsplatz in Wien-Favoriten, die zuvor geschlossen worden war, hat wieder geöffnet – sie wird nun von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) geführt, teilte das Kultusamt mit. Die Haftung liege nun bei der IGGÖ, die Behörden werden das "überwachen und beim geringsten Verstoß" einschreiten, hieß es.

Vergangenen Freitag teilte die Bundesregierung mit, dass der vom Moscheeverein Nizam-i Alem in Wien-Favoriten betriebenen Moschee der Betrieb untersagt wird, da diese illegal betrieben worden sei, wie es in der Begründung hieß. Die IGGÖ hat daraufhin durch ein Schreiben von Präsident Ibrahim Olgun und das Einreichen aller Unterlagen an das Kultusamt die Moschee übernommen.

Glaubensgemeinschaft haftet

Die IGGÖ übernimmt damit die Haftung für die Ordnung und Einhaltung der Gesetze, betonte das Kultusamt. Die IGGÖ werde auch alle Missstände in der Moschee innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft verhindern und beseitigen müssen. Wenn sie dieser Kontrollfunktion nicht ausreichend nachkommt, werden weitere Schritte eingeleitet.

Zudem werde man die IGGÖ auffordern darzulegen, wie eine wirksame begleitende Kontrolle durch die Glaubensgemeinschaft erfolgen wird. Die IGGÖ war am Freitagvormittag für keine Stellungnahme erreichbar.

Die Arabische Kultusgemeinde, von der sechs Moscheen aufgelöst wurden, hat wie berichtet ihren Auflösungsbescheid beim Kultusamt beeinsprucht. Die Beschwerde bezog sich allerdings auf den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung im Bescheid, erklärte eine Sprecherin des Kultusamts. Man habe keinen Ansatzpunkt, dass dieser Beschwerde stattgegeben werden sollte. (APA, 15.6.2018)