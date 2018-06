OnePlus 6 wurde bereits eine Million Mal verkauft

Nach rund drei Wochen – Bei vorherigen Modellen dauerte es drei Monate

OnePlus hat eine Millionen Stück seines neuen Modells, dem OnePlus 6, innerhalb von ungefähr drei Wochen verkauft. Das berichtet Business Insider, berufend auf Aussagen des OnePlus-Chefs Pete Lau. Somit hat das Gerät über die letzten Monate stark an Popularität gewonnen – vorherige Modelle sollen erst nach drei Monaten diese Verkaufszahl erreicht haben.

Günstigeres Flaggschiff

Grundsätzlich sind eine Millionen Stück im Vergleich zu den Zahlen von Herstellern wie Apple, Samsung und Huawei nicht besonders hoch. Das Unternehmen bietet aber ein Flaggschiff-Smartphone ab 519 Euro – mittlerweile ist das vergleichsweise deutlich günstiger, gerade, weil es sich um einen echten Herausforderer für das Samsung Galaxy S9 und andere Spitzensmartphones bietet.

Zudem verkauft OnePlus seine Handys zumeist nicht über Vertriebspartner, sondern online. Da immer noch das Gros aller User seine Geräte über den Provider erwirbt, verliert das Unternehmen so viele potentielle Kunden. Trotzdem hat es aber eine kleine, loyale Fangruppe. So stellten sich zum Release in New York City zahlreiche Menschen vor einem temporären Pop-up Store an, um das OnePlus 6 zu erwerben. Eine solche Schlange würde, so Business Insider, in New York City sonst nur Apple hervorrufen können. (red, 15.6.2018)