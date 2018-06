"Sitzen ist neuer Krebs": Apple-Mitarbeiter sollen im Büro stehen

Apple-Chef Tim Cook erzählt, dass alle Arbeitsplätze im Apple Campus über Stehtische verfügen

Apple will seine Mitarbeiter fit halten. Ein Mittel dazu sei das Arbeiten im Stehen, erzählte nun Firmenchef Tim Cook. So sollen alle Arbeitsplätze im Apple-Hauptquartier mit einem Stehtisch ausgestattet sein. "Wenn man ein bisschen stehen, dann sitzen kann und so weiter und so fort – dann ist das viel besser für den eigenen Lifestyle", sagte Cook in einem Interview. Er verwies auf Aussagen von Ärzten, die Sitzen als "neuen Krebs" bezeichneten.

Apple Watch

Cook macht mit solchen Zitaten auch Werbung für die Apple Watch. Sie verfügt über ein Feature, das Nutzer regelmäßig ans Aufstehen und Strecken erinnert. "Es braucht eine Weile, um sich daran zu gewöhnen, aber dann ist es großartig", pries Cook das eigene Produkt.

Luxusbüro

Apple verwöhnt seine Mitarbeiter im Apple Park, um beim Rekrutieren von Talenten die Nase vorne zu haben. So wird im hauseigenen Campus Obst und Gemüse angebaut, dass in der Kantine verarbeitet wird. Außerdem haben Mitarbeiter die Möglichkeit, ein riesiges Fitnessstudio zu benutzen. Die Arbeitsplätze wurden mit Bürosesseln um 1.200 Dollar pro Stück ausgestattet.

Eigene Gesundheitszentren

Das Unternehmen eröffnete vor wenigen Monaten neue Gesundheitszentren, in denen Mitarbeiter betreut werden. So sollen auch neue Features und Produkte vorab getestet werden. Der Fitness- und Gesundheitsmarkt gilt als potenzielles Wachstumsfeld für IT-Konzerne. Apple versucht sich hier seit Jahren zu etablieren. So verfügen iPhones über zahlreiche Gesundheitsfeatures.

"Überraschend anstrengend"

Im Stehen zu arbeiten ist übrigens "überraschend anstrengend", wie der STANDARD in einem Selbsttest herausfand. Aber: Es ist auch eine "angenehme Abwechslung zum täglichen Sitzen", die dafür sorgt, dass die "eigenen Gedanken beflügelt werden". (red, 15.6.2018)