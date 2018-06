Cloud-Geschäft beschert Adobe Gewinn- und Umsatzanstieg

Erlöse legten im zweiten Quartal um 24 Prozent zu, Gewinn um 77 Prozent

Der US-Softwarekonzern Adobe hat dank einer kräftigen Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten Gewinn und Umsatz gesteigert. Die Erlöse legten im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn stieg um 77 Prozent auf 663,2 Millionen Dollar.

Besser als erwartet

Es war bereits das achte Quartal in Folge, dass die Zahlen besser ausfielen als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. Vor allem das Creative-Cloud-Angebot, in dem unter anderem die populäre Fotobearbeitungssoftware Photoshop enthalten ist, kam bei den Kunden gut an. Der Konzern hat sein Geschäftsmodell von Lizenzverkäufen auf Web-Abos umgestellt und erzielt damit kontinuierlichere und berechenbarere Einnahmen. (APA, 15.6.2018)