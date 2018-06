Kika/Leiner gerettet: Benko erwirbt Möbelhandelskette

Laut STANDARD-Informationen übernimmt René Benkos Immobilienkonzern Kika/Leiner

Wien – Die Übernahme von Kika/Leiner durch René Benko ist fixiert, wie dem STANDARD am Donnerstag aus Verhandlerkreisen bestätigt wurde. Damit ist die Insolvenz vorerst abgewandt und die 5.000 Mitarbeiter in den 46 österreichischen Kika/Leiner-Filialen können aufatmen.

Die in Johannesburg und in London an der Börse notierte Muttergesellschaft Steinhoff hatte im Dezember für Aufregung gesorgt, als der Kurs nach Gerüchten über Bilanzmanipulationen um 90 Prozent einbrach. Die Schulden sind deutlich höher als in den Bilanzen ausgewiesen, verschiedene Vermögenswerte nicht nachhaltig, lautet der Tenor. Steinhoff muss abverkaufen, weil die Gläubiger nervös werden.

Es dauert nicht lange, da erfasst die Krise auch Kika/Leiner. Die heimische Nummer zwei hinter XXXLutz ist 2013 von der Familie Koch an die Südafrikaner verkauft worden. Das Unternehmen hatte damals schon Schwierigkeiten, doch mit dem starken neuen Eigentümer im Rücken sollten diese bewältigbar sein. Dachte man. (as, red, 14.6.2018)