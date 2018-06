FIFA-Verfahren gegen Palästinas Verbandschef

Wegen Aufrufs zur Verbrennung von Messi-Trikots

Zürich – Der Präsident des palästinensischen Fußball-Verbandes, Jibril Rajoub, muss sich einem FIFA-Verfahren stellen. Das gab der Weltverband am Donnerstag bekannt. Der Fußball-Weltverband begründete die Vorgehensweise mit Rajoubs Aussagen rund um das am 9. Juni geplant gewesene Testspiel Argentiniens in Jerusalem gegen Israel.

Der Palästinenser hatte unter anderem dazu aufgerufen, Trikots von Lionel Messi zu verbrennen, sollte der fünffache Weltfußballer in Jerusalem spielen. Die Partie wurde letztlich aufgrund massiver Drohungen abgesagt. (APA/AFP, 14.6.2018)