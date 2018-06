Altach verpflichtete LASK-Verteidiger Luckeneder

Goigitzer neuer Co-Trainer im Ländle

Altach – Fußball-Bundesligist SCR Altach hat laut Club-Mitteilung vom Donnerstag Felix Luckeneder vom LASK für ein Jahr ausgeliehen. Die Vorarlberger sicherten sich eine Kaufoption auf den 24-jährigen Defensivspieler. Zudem stellte der Achte der abgelaufenen Saison mit dem 25-jährigen Wiener David Goigitzer (zuletzt FC London/Kanada) einen zusätzlichen Co-Trainer und Videoanalysten ein.

"Mit Felix Luckeneder konnten wir einen absoluten Wunschspieler ins Rheindorf lotsen, der mit seiner Kopfballstärke und Abgeklärtheit für Stabilität in der Mannschaft sorgen soll", sagte Georg Zellhofer. "Er ist Linksfuß, funktioniert in verschiedenen Spielanlagen und kann sich beim SCRA wieder in die Auslage spielen." (APA, 14.6.2018)